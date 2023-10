Mentalno zdravlje univerzalno ljudsko pravo

Podgorica, (MINA) – Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo za sve ljude, saopštili su iz Kliničkog centra (KCCG), navodeći da se i ove godine priključuju kampanji i nastavljaju da rade sa partnerima kako bi osigurali da se mentalno zdravlje cijeni, promoviše i štiti.

Iz KCCG su, povodom 10. oktobra – Svjetskog dana mentalnog zdravlja, kazali da je dobro mentalno zdravlje od vitalnog značaja za cjelokupno zdravlje i dobrobit.

Svjetski dan mentalnog zdravlja ove godine održava se pod sloganom „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“.

Upravo ta tema, kako su rekli iz KCCG, poziva da se svi građani, zajednice i institucije ujedine kako bi unaprijedili znanje, podigli svjesnost i pokrenuli aktivnosti koje promovišu i štite mentalno zdravlje svakog od nas kao univerzalno ljudsko pravo.

„Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo za sve ljude. Svako, ko god je i gde god da se nalazi, ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to uključuje pravo na zaštitu od rizika po mentalno zdravlje, na dostupnu, pristupačnu, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu njegu, kao i pravo na slobodu, nezavisnost i pravo da bude dio zajednice.

Iz KCCG su naveli da je Svjetska federacija za mentalno zdravlje međunarodna organizacija koja je osnovana 1948. godine kako bi unaprijedila prevenciju poremećaja mentalnog zdravlja, pružila odgovarajući tretman i njegu onima kojima je potrebna, kao i promovisala mentalno blagostanje među pojedincima i nacijama.

Ovo je, kako su kazali, 75. godina zaredom da se obilježava Svetski dan mentalnog zdravlja.

Iz KCCG su rekli da se osnovna misija obilježavanja tog datuma može svesti na njegovanje i podsticanje većeg globalnog razumijevanja mentalnog zdravlja, proaktivni rad na sprečavanju pojave poremećaja mentalnog zdravlja i zalaganje za značajne sistemske promjene uz zagovaranje pristupa usmjerenih na oporavak.

Cilj Svjetske federacija za mentalno zdravlje je, kako su naveli iz KCCG, da podigne svijest javnosti o značaju mentalnog zdravlja, poboljša stavove prema poremećajima mentalnog zdravlja i promoviše mentalno blagostanje uz namjeru da poboljša njegu, liječenje i oporavak pojedinaca.

„KCCG se i ove godine priključuje kampanji i nastavlja da radi sa svojim partnerima kako bi osigurao da se mentalno zdravlje cijeni, promoviše i štiti“, kazali su iz te zdravstvene ustanove.

Oni su rekli da se ove godine priključuju i inicijativi Instituta za javno zdravlje i doprinose sadržajima u okviru prvog Festivala mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, koji se održava od danas do 20. oktora i čija je glavna tema empatija.

„Mentalno zdravlje i blagostanje mogu biti održivi u kontekstu ljudskih prava samo onda kada uspijemo da ga sagledamo u kontekstu svih drugih apsekata života, a naročito različitih sredinskih faktora koji mogu uticati na mentalno zdravlje“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da se pridružuju ovogodišnjoj kampanji i festivalu mentalnog zdravlja kako bi osnažili sve da saznaju više o mentalnom zdravlju kao o svom osnovnom ljudskom pravu, kao i o tome kako svako može, kroz svoje aktivnosti, suprotstavljanje kršenju ljudskih prava, podršku, empatiju i neosuđivanje, zaštititi prava drugih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS