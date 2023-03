DIK nije odgovoran za zloupotrebu potpisa

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) ne može biti odgovorna za eventualne zloupotrebe potpisa podrške birača kandidatima za predsjednika Crne Gore, saopštili su iz Komisije i poručili da odgovornost treba adresirati prema onima koji su počinili moguće zloupotrebe.

Navodi se da je DIK razmatrao pitanje zloupotreba potpisa podrške birača kandidatima za predsjednika Crne Gore, nakon puštanja u rad aplikacije za provjeru potpisa podrške.

DIK podsjeća da je na njegovu inicijativu izrađena ta aplikacija u cilju davanja mogućnosti biračima da provjere da li je njihov potpis podrške zloupotrijebljen.

“Stručna služba DIK-a je, u skladu sa odgovarajućim aktima, provjeravala da li su svi neophodni podaci sa obrazaca potpisa podrške tačni. Zato nije mogla cijeniti rukopis na obrascima, budući da to jedino može biti predmet grafološkog tumačenja u posebnom postupku”, kaže se u reagovanju.

Iz DIK-a su kazali da svaka moguća zloupotreba potpisa podrške treba da bude ispitana i poručili da će pružiti podršku nadležnim organima po predmetnim postupcima u okviru svojih ovlašenja.

“Imajući u vidu pojašnjeni postupak provjere, kao i nadležnosti, DIK ne može biti odgovorna za eventualne zloupotrebe potpisa podrške birača kandidatima, pa je odgovornost potrebno pravilno adresirati prema licima koji su moguće zloupotrebe učinili”, kaže se u saopštenju.

