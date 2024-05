Očekuju adekvatno reagovanje svojih političkih predstavnika

Podgorica, (MINA) – Iz Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore poručili su da, nakon što je Crna Gora podržala Rezoluciju o Srebrenici na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija, očekuju adekvatno reagovanje njihovih političkih predstavnika.

“Izvini Srbijo, izvini Republiko Srpska, izvini srpski narode, izvinite naši časni preci. Glas Crne Gore na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za podršku sramnoj Rezoluciji o genocidu u Srebrenici nije glas slobodne i većinske volje građana već okupacione i instalirane vlasti”, kaže se u saopštenju Srpskog savjeta.

Navodi se da nema opravdanja za, kako su kazali, sramotu i poniženje koje je vlast u Crnoj Gori nanijela srpskom narodu.

“Nakon svih nevjerovatnih pritisaka Srbija je istorijski pobjednik na ponos vaskolikog srpskog naroda i slobodnog svijeta. Osramoćen je samo srpski narod u Crnoj Gori. Očekujemo adekvatno reagovanje naših političkih predstavnika”, poručili su iz Srpskog savjeta.

