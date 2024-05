Boston dobio i drugi meč finala Istočne konferencije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Indijanu 126:110 i poveli 2:0 u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Domaćin je, nakon serije od 20:0 sa kraja prve i početkom druge četvrtine (42:27), stekao dvocifrenu prednost i praktično je održavao do kraja meča.

Indijana je samo u par navrata uspjela da smanji zaostatak, ali ne i da ugrozi trijumf domaćina.

Boston je do drugog trijumfa vodio Džejlen Braun sa 40 poena.

Pratili su ga Džejson Tejtum i Derik Vajt sa po 23 poena, dok je Džru Holidej upisao 15 poena i deset asistencija.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 28, Endrju Nembard je dodao 16, Obi Topin 11, a Tajris Hailbarton deset poena.

Naredna utakmica biće odigrana u noći između subote na nedjelju, a domaćin će biti Indijana.

