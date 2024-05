Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi pali drugi dan zaredom, iako su poslovni rezultati Nvidie podstakli snažan rast cijene dionice tog proizvođača čipova i podržali cjelokupni tehnološki sektor.

Dow Jones oslabio je 1,53 odsto na 39.065 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,74 odsto na 5.267 poena, a Nasdaq indeks 0,39 odsto na 16.736 bodova.

Nakon objave boljih nego što se očekivalo kvartalnih poslovnih rezultata i procjena daljeg poslovanja, cijena dionice Nvidie, vodećeg proizvođača čipova za vještačku inteligenciju, skočila je više od devet odsto, na nove rekordne vrijednosti.

Zahvaljujući tome, S&P 500 indeks tehnološkog sektora porastao je 0,56 odsto, prenosi Hina.

No, bio je to jedini od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa koji je završio u plusu. Svi ostali su pali, jer su ponovo splasnuli izgledi za smanjenje kamata američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed).

Doduše, čelnici Fed-a već duže vrijeme ponavljaju da inflacioni pritisci ne popuštaju dovoljno brzo, pa bi kamatne stope mogle ostati povišene duže nego što se očekivalo.

No, na tržištu se ipak nadaju optimističnijem scenariju, prema kojemu bi Fed do kraja godine smanjio kamate u dva navrata, počevši od septembra, pa to posljednjih mjeseci podržava rast cijena dionica.

Međutim, u četvrtak objavljeni makroekonomski podaci pokazali su da su inflacioni pritisci i dalje pojačani, a da je tržište rada i dalje snažno.

Zbog toga su splasnuli izgledi za smanjenje kamata Fed-a u septembru, što je negativno uticalo na tržište kapitala.

Prije sedmicu, na tržištu se procjenjivalo da postoji 67 odsto izgleda da će Fed kamate smanjiti u septembru, no sada su te procjene pale na 52 odsto.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,37 odsto na 8.339 bodova, no frankfurtski DAX porastao je neznatno na 18.691 poen, a pariski CAC 0,13 odsto na 8.102 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS