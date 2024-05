Nikić: Nepovoljna kretanja ne idu u prilog ekonomskoj stabilnosti

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni Simpozijum računovođa i revizora Crne Gore održava se u izazovnim vremenima, saopštio je predsjednik Upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa (ISRCG), Vinko Nikić, poručujući da nepovoljna kretanja ne idu u prilog ekonomskoj stabilnosti.

“Ovdje smo da zajedno damo odgovore na pitanja kako prevazići brojne izazove. Vjerujem da će zaključci sa ovog događaja ići u korist razvoja ekonomskog ambijenta u Crnoj Gori”, rekao je Nikić na otvaranju skupa.

Kako je saopšteno iz ISRCG, na ovogodišnjem Simpozijumu, koji je u četvrtak počeo u Ulcinju okupljajući više od 300 učesnika, ocijenjeno je da manje razvijene zemlje moraju da sprovedu strukturne reforme i nauče se da žive u granicama svojih mogućnosti.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Anđelko Lojpur, smatra da Crna Gora zaostaje za zemljama u tranziciji.

“Crna Gora je atraktivna za strana ulaganja, ali ulagači zbog političke situacije čekaju na granicama. Visok i neproduktivan javni dug ugrožava izdašnost crnogorske ekonomije, a svjedoci smo visokih cijena i troškova rada”, rekao je Lojpur.

Izvršni direktor Bi Consultinga, Ratko Nikolić, saopštio je da statistika pokazuje da se u Crnoj Gori iz godine u godinu bilježi rast novoosnovanih preduzeća.

“Vlasnici većine novoosnovanih preduzeća su iz Rusije, Ukrajine i Turske. Podaci pokazuju da je najviše novoosnovanih prediuzeća u sektoru trgovine, naučne, tehničke, kao i hotelske djelatnosti. Problem je što je manje od 70 odsto novoosnovanih preduzeća predalo završne račune, a sve to pokazuje da nije bilo aktivnosti”, rekao je Nikolić.

Na panelu pod nazivom Crnogorska ekonomija ka „novoj realnosti“ – izazovi i perspektive, govorilo se i o doprinosima za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Senator Državne revizorske institucije (DRI), Milan Dabović, smatra da ćemo, ukoliko se ukinu doprinosi za Fond PIO, morati da povećamo stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Panelisti na ovogodišnjem događaju su prepoznati eksperti iz zemlje, regiona, ali i zemalja Evropske unije (EU).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS