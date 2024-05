Šćekić izabran za direktora ACV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) izabrao je ove sedmice za direktora te institucije Ivana Šćekića, saznaju Vijesti iz više izvora.

Šćekić je do sada pokrivao poziciju vršioca dužnosti direktora Agencije.

“Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, je dao saglasnost na odluku Savjeta”, potvrđeno je zvanično Vijestima u tom Vladinom resoru.

ACV je raspisala 24. aprila javni konkurs za direktora te institucije na puni mandat od četiri godine, koji je bio otvoren 15 dana.

Novi Odbor ACV 19. aprila donio je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora.

Vlada je 22. februara imenovala novi Savjet u sastavu Dženan Kolić, koji je predsjednik, i članovi Velibor Mrdak, Vesko Knežević, Ivana Borović i Jevto Bojović. Odmah nakon imenovanja, Knežević je podnio ostavku zbog konflikta interesa i na njegovo mjesto je Vlada izabrala Svetlanu Roganović 1. marta.

Novi Savjet ACV je na konstitutivnoj sjednici poništio konkurs iz avgusta prošle godine za izbor direktora koji je raspisan prošle godine. Na istoj sjednici je za novog vršioca dužnosti izvršnog direktora izabran Ivan Šćekić, koji u ACV-u pokrivao mjesto direktora Sektora za sigurnost vazdušne plovidbe.

