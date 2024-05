Cijene nafte porasle prema 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak prema 83 USD, jer je najava Rusije o smanjivanju snabdijevanja prevagnula nad signalima američke centralne banke da bi mogla podići troškove zaduživanja ako inflacija ne popusti.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 92 centa i iznosila je 82,82 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 97 centi višoj cijeni, od 78,54 USD.

Trgovci su se u četvrtak fokusirali na objavu Rusije da planira da smanji snabdijevanje kako bi kompenzovala veće isporuke u aprilu, prenosi Hrportfolio.

“Proizvodna kvota, usaglašena s Organizacijom zemalja izvoznica nafte (OPEC) i grupom nezavisnih proizvođača, premašena je iz “tehničkih razloga” i Rusija će Sekretarijatu OPEC-a uskoro dostaviti plan o kompenzaciji te greške”, saopštilo je Ministarstvo energetike.

OPEC+ sastaće se 1. juna kako bi ponovo razmotrio proizvodnu politiku. Trenutno smanjuju snabdijevanje za 2,2 miliona barela dnevno, kako bi ga prilagodili posustaloj potražnji.

Ograničeno snabdijevanje i snažna potražnja mogli bi podržati cijene na duži rok, procjenjuju analitičari.

“Budući da i dalje smatramo da je tržište nafte slabo snabdjeveno, ciljamo na rast cijena nafte na londonskom tržištu u narednim mjesecima na 91 USD, uz podršku zdrave potražnje i nastojanja članica OPEC+ da sačuvaju ravnotežu na tržištu nafte”, rekao je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Najava smanjenog snabdijevanja iz Rusije zasjenila je u drugi plan signale iz američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), da bi mogla podići kamatne stope ako inflacija ne popusti.

Zapisnik s prošle Fed-ove sjednice pokazao je da se raspravljalo i o mogućem podizanju kamatnih stopa, s obzirom na kontinuirano snažan rast cijena.

Viši troškovi zaduživanja na dugi rok koče ekonomsku aktivnost i potražnju za naftom.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu barel korpe proizvoda nafte njegovih članica pojeftinio 31 cent na 83,27 USD.

