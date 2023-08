Đeljošaj: SD mora biti činilac nove vlade

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD), kao naslednik ideje Socijaldemokratske partije (SDP), moraju biti činilac nove vlade, ocijenio je predsjednik Albanske alternative Nik Đeljošaj.

On je rekao da je SD partija koja se posljednjih godina potpuno reformisala i da je to pokazao njihov stav o mandataru za sastav 44. Vlade nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

“SD smatra da (Milojku) Spajiću treba dati mandat, što je pokazatelj da je Crna Gora poštovana kao parlamentarna demokratija, da je SD partija koja prerasta u ozbiljnu političku ideju i kojom upravljaju mladi i obrazovani pojedinci”, ocijenio je Đeljošaj.

On je rekao da, nakon kraha SDP-a na parlamentarnim izborima, SD kao dio koji se izdvojio, ali koji je sada nasljednik ideje SDP-a iz 90-ih godina, mora da bude činilac nove vlade.

“Ako se principijelno zalažemo da Socijalistička narodna partija (SNP) bude činilac, tako mislim da treba da bude i SD. Uostalom, to su dvije različite strane medalje Crne Gore, ali kao takve su dio našeg društva”, naveo je Đeljošaj u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

On smatra da je svoj demokratski kapacitet pokazao i SNP, jasno izjavljujući da mandat za formiranje vlasti pripada lideru Pokreta “Evropa sad” Milojku Spajiću.

To je, prema riječima Đeljošaja, dokaz poštovanja volje naroda, kao i parlamentarnih i izbornih procedura i pravila.

“S obzirom da danas svi imaju stav da manjine treba da budu činioci Vlade, treba svima nama, ozbiljan, i mislim veoma dobronamjeran stav, da dio vlade moraju biti i SNP i SD”, istakao je Đeljošaj.

On je rekao da se nada da će sve političke partije koje budu činile novu većinu imati ovakav stav i princip, kao i potencijalni mandatar Spajić.

“Crna Gora želi razvoj, kao i da radimo zajedno, ali i da se pomirimo i poštujemo prošlost, i na taj način možemo graditi zajedničku budućnost”, zaključio je Đeljošaj.

