Crnu Goru i Japan vežu zajedničke vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora Japan doživljava kao prijateljsku zemlju za koju je veže tradicionalno prijateljstvo i zajedničke vrijednosti, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je primio u oproštajnu posjetu ambasadora Japana Takahika Katsumata.

Navodi se da je Đukanović zahvalio ambasadoru za pažnju koju je posvećivao Crnoj Gori tokom svog diplomatskog mandata, kroz inicijative koje su doprinosile boljem razumijevanju, povjerenju i ukupnoj saradnji.

“Đukanović je naglasio da Crna Gora Japan doživljava kao prijateljsku zemlju koje veže tradicionalno prijateljstvo i zajedničke vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đukanović je podsjetio da je vidna naklonost Japana ukazana putem razvojne pomoći Crnoj Gori i brojnim opštinama, kao i kroz program japanske Vlade za Zapadni Balkan.

“Predsjednik je izrazio očekivanje da će se po normalizaciji prilika u zemlji i regionu i povratka na kolosjek dinamičnog ekonomskog razvoja ponovo intenzivirati saradnja dvije zemlje sa akcentom na oblast ekonomije, turizma, nauke i tehnologije”, navodi se u saopštenju.

Katsumata je, u ime Vlade Japana, iskazao veliko poštovanje i zahvalnost za razvojni put Crne Gore i unapređenje veza dvije države u proteklih 30 godina.

“Obostrano je iskazan interes da se na temeljima dosadašnjih iskustava dinamizira ekonomska, investiciona i turistička saradnja”, kaže se u saopštenju.

