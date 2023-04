Crnogorsko društvo obogaćeno civilizacijskim vrijednostima Islama

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko društvo je otvorena i raznolika demokratija obogaćena civilizacijskim vrijednostima Islama, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim vjernicima čestitao Ramazanski bajram, uz želje da, nakon mjeseca posta, odricanja i molitve, praznične dane provedu u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju.

“S pravom se ponosimo time što je Crna Gora zemlja mnogih vjerovanja i uvjerenja, a crnogorsko društvo otvorena i raznolika demokratija obogaćena i civilizacijskim vrijednostima Islama”, kazao je Đukanović.

On je naveo da ta religija inspiriše da se vodi život zasnovan na pravdi, saosjećanju i ličnoj odgovornosti.

Đukanović je rekao da iskreno vjeruje da je u današnjem vremenu više nego ikada potrebno prepoznati se u svemu što spaja.

“Naš dalji put, neopozivo je put razumijevanja, suživota i sloge. Neka nam i sveti dani Ramazanskog bajrama budu izvor trajnoga nadahnuća afirmaciji vrijednosti koje dijelimo i snaženju prijateljstva koja nas vezuje, sa sviješću o zajedničkom izazovu i obavezi da učinimo svijet još boljim mjestom za sebe i svoju djecu”, kazao je Đukanović.

On je pozvao da “učinimo to svom snagom i samopouzdanjem s kojom smo zajednički postigli najveće uspjehe savremene Crne Gore”.

“Obnovivši njenu nezavisnost, na odlučnoj i jasnoj volji da gradimo, a ne da rušimo, da uvećavamo, a ne umanjujemo, da snažimo, a ne slabimo‚ sa jasnom vizijom o modernoj evropskoj i prosperitetnoj Crnoj Gori”, dodaje se u čestitki Đukanovića.

