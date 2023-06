Crna Gora postaje dio programa Interreg Evropa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i ostale države kandidati za članstvo u Evropskoj uniji (EU) postaće dio programa međuregionalne saradnje Interreg Evropa, koji sufinansira EU, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Kako su kazali, to je odlučeno na posljednjem sastanku Odbora za nadgledanje programa Interreg Evropa održanom u Geteborgu, na kojem je podržana inicijativa da se programsko područje proširi na još sedam država.

“Pored Crne Gore, u programu Interreg Evropa biće i Albanija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Ukrajina”, navodi se u saopštenju.

Odluku o proširenju programskog područja, kako se dodaje, treba da potvrdi Evropska komisija u narednim sedmicama.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade su kazali da će Interreg Evropa biti 11. program evropske teritorijalne saradnje u kojem učestvuje Crna Gora.

“U programskom okviru IPA III, koji obuhvata period od 2021. do 2027. godine, Crna Gora učestvuje u dva trilateralna programa (Interreg IPA Južni Jadran i Interreg VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora), četiri bilateralna programa (Crna Gora – Albanija, Crna Gora – Kosovo, Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Srbija – Crna Gora)”, naveli su iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Oni su podsjetili da Crna Gora učestvuje i u četiri transnacionalna programa – Interreg IPA ADRION, Program Dunavskog regiona, Interreg Euro-MED i URBACT.

“Sve pomenute programe u najvećem obimu finansira EU putem sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Instrumenta pretpristupne podrške (IPA)”, kaže se u saopštenju.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade su rekli da program Interreg Evropa trenutno obuhvata 29 zemalja, i to sve članice EU, Švajcarsku i Norvešku.

“Sa budžetom od 379 miliona EUR za period 2021-2027, programom se pruža podrška lokalnim, regionalnim i državnim institucijama širom Evrope u razmjeni iskustava, jačanju kapaciteta i razvoju i sprovođenju javnih politika, a sve u cilju eliminisanja nejednakosti u kvalitetu života na području Evrope”, pojasnili su iz Generalnog sekretarijata.

Interreg Evropa, kako su naveli, djeluje u okviru svih šest prioriteta EU: Pametnija Evropa, Zelenija Evropa, Povezanija Evropa, Socijalnija Evropa, Evropa bliža građanima i Bolje upravljanje politikama regionalnog razvoja.

