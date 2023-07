Crna Gora obilježava Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora danas obilježava Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je na prijemu povodom Dana državnosti, koji je priredio na Cetinju, Za narod Crne Gore ne postoji važniji datum od 13. jula jer je njime zaokružena vrijednosna vertikala razvoja države, zasnovana na slobodi, antifašizmu i jednakosti

On je rekao da su vjekovi borbe za opstanak, na kamenoj raskrsnici Evrope, učinili Crnu Goru simbolom istrajnosti, čiji je svaki pedalj slobode skupo plaćan životima njenih najboljih sinova i šćeri.

“Luča nepokornosti nikad nije ugašena na ovom našem kršu”, dodao je Milatović.

On je kazao da nema 13. jula 1941. bez 13. jula 1878. godine.

Prema njegovim riječima, dva istovjetna datuma u mjesecu, razdvojena 63 godine, zapravo su simbioza slobode i prkosa, kao najvažnijih karakternih odrednica crnogorske državotvorne težnje.

“Ne postoji važniji datum za naš narod od ovog koji je povod okupljanja, jer je njime zaokružena vrijednosna vertikala razvoja naše države, zasnovana na slobodi, antifašizmu i jednakosti”, poručio je Milatović.

