Crna Gora napredovala u realizaciji ciljeva sposobnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je značajno napredovala u realizaciji ciljeva sposobnosti, posebno u dijelu koji se odnosi na modernizaciju vojske i cijelog sistema odbrane, ocijenjeno je na bilateralnom sastanku delegacija Crne Gore i NATO.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane (MOD), četvrti bilateralni sastanak delegacija održan je 21. i 22. septembra, u okviru finalne faze petogodišnjeg ciklusa NATO procesa planiranja odbrane (NDPP).

Državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović istakao je punu posvećenost Crne Gore doprinosu kolektivnoj bezbjednosti i odbrani sa ostalim saveznicama, kao i jačanju interoperabilnih sposobnosti njenih snaga sa snagama NATO i saveznica.

Direktor Generalnog direktorata za politiku odbrane Rajko Pešić naveo je da je Crna Gora posvećena modernizaciji i daljim reformama crnogorskog sistema odbrane, kao i nastavku implementacije svih obaveza koje proizilaze iz kolektivnog sistema bezbjednosti.

Direktor NATO Direktorata za planiranje odbrane Karl Ford naglasio je da je Crna Gora postigla ohrabrujući napredak u okviru NATO procesa planiranja odbrane i ispunjavanja utvrđenih NATO ciljeva sposobnosti.

Kako se navodi, on je istakao impresivan i kompletan progres utvđen prilikom izrade nacrta štabne analize.

“Na sastanku je konstatovano da je, uprkos određenim izazovima u realizaciji ciljeva sposobnosti, prevashodno na poljima obezbjeđenja adekvatnog budžeta za odbranu i popunjavanja redova Vojske Crne Gore, ostvaren značajan progres u realizaciji ciljeva sposobnosti, posebno u dijelu koji se odnosi na modernizaciju vojske i cijelog sistema odbrane”, kaže se u saopštenju.

