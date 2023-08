Crna Gora i Sjeverna Makedonija nastavljaju da njeguju dobre odnose

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjeverna Makedonija nastavljaju da njeguju dobre i prijateljske odnose i da se međusobno podržavaju na evropskom putu, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je na Tviteru /Twitter/ čestitao Dan Sjeverne Makedonije 2. avgust predsjedniku te države Stevu Pendarovskom.

Milatović je Pendarovskom poželio uspjeh, blagostanje i prosperitet Sjeverne Makedonije i njenih građana.

“Naše dvije zemlje nastavljaju da njeguju dobre i prijateljske odnose, i budu jedna drugoj podrška na evropskom putu”, kazao je Milatović.

