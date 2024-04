Crna Gora doprinosi političko-vojnoj poziciji Alijanse

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao pouzdana članica, doprinosi političko-vojnoj poziciji Alijanse, poručeno je sa sastanka ministra odbrane Dragana Krapovića sa pomoćnikom generalnog sekretara NATO-a za obavještajne i bezbjednosne poslove, Skotom Brejem.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su tema razgovora Krapovića i Breja, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori, bila aktuelna dešavanja na globalnom i regionalnom planu, koja utiču ili dugoročno mogu imati potencijal uticaja na političku i bezbjednosnu stabilnost na Zapadnom Balkanu, u Evropi i šire.

„Obostrano je konstatovano i naglašeno da Crna Gora, kao pouzdana članica, doprinosi političko-vojnoj poziciji Alijanse, uključujući i u odnosu na invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu, kao najveći izazov pred kojim se organizacija našla u posljednjih nekoliko decenija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da je rat u Ukrajini potpuno izmijenio bezbjednosnu strukturu na evropskom kontinentu.

„I izražena je neophodnost jačanja jedinstva saveznica u sprečavanju daljeg širenja ruskog malignog uticaja“, rekli su iz Ministarstva.

Krapović i Brej su ocijenili da je aktuelna političko-bezbjednosna situacija na Zapadnom Balkanu stabilna, uprkos postojanju više konstantnih i kontinuiranih tema destabilizirajućeg potencijala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS