CKB donirala 15 hiljada EUR za sanaciju dvorišta vrtića “Ljubica Popović”

Podgorica, (MINA) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) donirala je 15 hiljada EUR za sanaciju dvorišta vrtića “Ljubica Popović”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakišić Stojanović sa saradnicima i Vesnom Nikolić, direktoricom vrtića “Ljubica Popović”, razgovarala sa predstavnicima CKB-a povodom te donacije.

Jakšić Stojanović je rekla da donacija predstavlja jedan od dobrih modela saradnje privrede i obrazovnog sektora i primjer koji treba slijediti kada je u pitanju društveno-odgovorno poslovanje.

„Nadamo se da će njihov primjer slijediti i ostali privredni subjekti u našoj državi, kao i predstavnici lokalnih samouprava, kako bismo zajedno gradili ljepši i povoljniji ambijent za naše najmađe”, kazala je Jakšić Stojanović.

Predstavnici CKB-a istakli su da je podrška obrazovnom sistemu i mladima jedan od prioriteta društveno odgovornih aktivnosti koje banka u kontinuitetu sprovodi.

Kako je poručeno na sastanku, CKB planira da intenzivira aktivnosti koje će imati za cilj podizanje nivoa finansijske pismenosti kod djece i mladih, kroz specijalizovane edukacije i razvoj posebnih proizvoda.

„U narednoj godini banka će takođe realizovati i programe za dodatnu edukaciju srednjoškolaca i visokoškolaca“, kaže se u saopštenju.

Sa sastanka je poručeno da, prilikom tih planiranih aktivnosti, CKB može računati na značajnu podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS