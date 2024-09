CGO: Zabrinjavajuća otuđenost vlasti od građana

Podgorica, (MINA) – Demokratskim procesima u Crnoj Gori neophodno je sadržajno unaprjeđenje, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) povodom Međunarodnog dana demokratije i upozorili na, kako su naveli, zabrinjavajuću otuđenost vlasti od građana i posljedičnu krizu povjerenja u institucije.

Iz CGO su podsjetili da posljednje istraživanje CG Pulsa, zajedničke inicijative te nevladine organizacije (NVO) i instituta Damar, ukazuje na pretežnu percepciju okrenutosti Vlade partijskim interesima u odnosu na interese građana, nepovjerenje u institucije i njihove reprezente.

Sve to, kako su naveli, opominje na ozbiljnu krizu legitimiteta institucija i nosilaca vlasti.

„Izostanak autoriteta i integriteta institucija i donosilaca odluka otežava sprovođenje neophodnih ključnih reformi i politika za napredak društva, ali i utiče na kvalitet procesa demokratizacije i evropezacije koji nijesu tehničkog karaktera“, kaže se u saopštenju CGO.

Prema njihovim riječima, sadržajne reforme, koje su osnova za funkcionalnu vladavinu prava i poštovanje ljudska prava, potisnute su partijskim i ličnim interesima, izostala je depolitizacija državne uprave i uspostavljanje sistema zasnovanog na zaslugama, dok odgovornost za neispunjena obećanja uglavnom izostaje.

Iz CGO ističu da je dio demokratske političke kulture držanje datih obećanja i odgovoran pristup, a što hronično izostaje u Crnoj Gori, uz trajuću polarizaciju u društvu, što ima ograničavajući efekat na potrebni širi dijalog i uvođenje demokratskih standarda.

Navodi se da je izgradnja demokratije dugotrajan proces koji zahtijeva odlučne donosioce odluka usmjerene ka javnom interesu, jake institucije i aktivne građane i građanke.

„Posebno je važno da vlast razumije potrebe građana i građanki i da osigura da njihova pitanja i zahtjevi budu adresirani tokom cijelog mandata vlasti, a ne samo u trenucima kada se očekuje podrška na izborima“, smatraju u CGO.

Iz te NVO podsjećaju da se 15. septembar od 2007. godine obilježava kao Međunarodni dan demokratije, na osnovu odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

