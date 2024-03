CGO: Klizimo u društvo nedemokratskih država

Podgorica, (MINA) – Crna Gora klizi u društvo nedemokratskih država koje ne tolerišu kritiku niti podnose različitost, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

U sklopu hercegnovskog karnevala Praznik mimoze trebalo bi da bude “spaljen” književnik Andrej Nikolaidis.

Iz CGO-a su na mreži X rekli da “svjedočimo posljedici naopakih politika koje ne mogu donijeti toliko potrebne demokratske principe i slobode Crnoj Gori”.

Prema njihovim riječima, danas te politike svoju sliku imaju u karnevalskom „spaljivanju“ Nikolaidisa, jednog od regionalno i međunarodno najnagrađivanijih crnogorskih književnika, zbog kritičke riječi prema novim vlastima.

“Koliko još ovakvih slika treba da se razumije da klizimo u društvo nedemokratskih država koje ne tolerišu kritiku niti podnose različitost?”, navodi se u objavi CGO-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS