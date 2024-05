CGO: Evropeizacija samo na vrijednosnoj osnovi i kroz jasne politike

Podgorica, (MINA) – Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom treba da služe kao podsjetnik da se društvo može evropeizovati samo na vrijednosnoj osnovi i uz jasne državne politike, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

“Kao društvo se možemo evropeizovati samo na vrijednosnoj osnovi, jasnim državnim politikama i javnom interesu, kao i na otporu retrogradnim ideologijama”, navodi se u saopštenju CGO, povodom 9. maja – Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom.

To je, kako su dodali, važno naglasiti danas kada se u Crnoj Gori svjedoči neusaglašenosti unutrašnje i spoljne politike vladajuće strukture.

“Ali i talasu revizionizma koji nas kao društvo vraća unazad i ozbiljno šteti dobrosusjedskim odnosima”, zaključili su iz CGO.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS