Cerović: Sudska praksa ne doprinosi jačanju odgovornosti policije

Podgorica, (MINA) – Sudska praksa u Crnoj Gori ne doprinosi jačanju odgovornosti u policiji, ali ni zaštiti građana i policijskih službenika, ocijenio je član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Dražen Cerović.

On je, u podkastu Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), rekao da policijski službenici/ce mogu doći u problem od institucije u kojoj rade i od građana/ki, jer postoje konkretni napadi na policajce koji nijesu dovoljno sankcionisani ili se dovoljno ne uzimaju u obzir.

“Sudska praksa definitivno u crnogorskom primjeru ne doprinosi sistemu pojačavanja odgovornosti unutar redova policije, ni zaštiti građana, ni dovoljnoj zaštiti samih policijskih službenika”, kazao je Cerović.

On je istakao da Savjet ništa više ne pokušava da brani građane, nego što pokušava da brani pripadnike policije.

“Kaznena politika u svim ovim slučajevima nije dovoljno oštra, nije dovoljno precizna i ne daje, nažalost, još dovoljno osnova da možemo tvrditi da na tom planu stvari idu u pozitivnom pravcu”, naveo je Cerović.

Kako je kazao, Savjet insistira na jačanju kaznene politike kako bi se postavili određeni sudski primjeri kako treba postupati i sankcionisati neproporcionalnu primjenu ovlašćenja u odnosu na građane, ali i zaštititi same policajce.

Cerović je istakao da imaju mnogo više prijava građana na nezakonit ili nestručan rad policije, nego prijava koje dolaze iz samog sektora policije.

“Moguće da je razlog tome ta logika zatvorenog sistema da se o stvarima unutar kuće ne komentariše mnogo izvan”, smatra Cerović.

On je istakao da Savjet djeluje na relativno brz i efikasan način, jer nije klasična birokratska institucija, gdje se često dugo čeka na reakciju organa.

Prema riječima Cerovića, Savjet za građansku kontrolu rada policije je najjeftinije tijelo u sistemu i košta državu jeftinije u odnosu na bilo koju drugu instituciju.

On je naglasio da kvalitetna kontrola od Savjeta pomaže i samoj policiji da unutar svojih redova postavi stvari na pravi način.

“Mi smo u stvari tu partneri na jednom istom poslu, pri čemu bi i jednima i drugima trebalo da interes bude u potrebi da se redovi policije pročiste od ljudi koji rade nezakonito, da se smanji broj slučajeva kada je prema građanima primijenjena sila na neproporcionalan način”, rekao je Cerović.

Kako je kazao, demokratizacija od 1997. godine u Crnoj Gori napravila je određene rezultate i percepcija javnosti nije ista kao prije 20 godina.

“Sada je javnost mnogo više osviješćena, građani mnogo više znaju kako i na koji način treba da dođu do svojih prava i puno su hrabriji u tim svojim pokušajima”, istakao je Cerović.

On je naglasio da je Savjet u svom dosadašnjem radu imao veoma proaktivnu ulogu.

“Bilo je otpora i nerazumijevanja, bilo je čak i ignorancije, bilo je nepovjerenja građana. Ali sve su to živi procesi koji evoluiraju i samim tim sad imamo puno bolju situaciju nego na samim počecima kad je Savjet kretao da radi, kad se on zapravo i formirao”, rekao je Cerović.

Prema njegovim riječima, Savjet funkcioniše transparentno, ali sa različitom količinom uspjeha u smislu primjena njihovih primjedbi i preporuka koje daju Upravi policije.

Cerović je kazao da ta primjena zavisi i od političke situacije i personalnih rješenja u Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

On je naveo da su u zadnjih pet godina preporučili, što je ranije bilo poštovano, da se unutar Uprave policije odredi jedna ličnost čija bi nadležnost bila direktna komunikacija sa Savjetom, povodom određenih pitanja, pritužbi građana ili pritužbi unutar same policije.

“Taj oficir za vezu je prije nekih pet godina bio određen od tadašnjih struktura Uprave policije i MUP-a. Mi smo jako dobro funkcionisali, to je konkretno bio Brđanin koji je relativno brzo i efikasno odgovarao na sve primjedbe i na sve inicijative Savjeta”, rekao je Cerović.

Kako je naveo, nakon političkih promjena 2020. godine ta komunikacija je nekako drastično smanjena.

“Možemo to pripisati periodu tranzicije vlasti, možemo to naravno pripisati i difuznom političkom stanju koja je karakteristika Crne Gore u zadnjih praktično tri-četiri godine”, ocijenio je Cerović.

Iako je takvo političko stanje činjenica, prema njegovim riječima, zaključak je da su tri godine bilo dovoljne da se izvrši tranzicija vlasti.

“Nove političke strukture imale su i imaju vremena da se pokažu i bilo bi krajnje vrijeme da se ta saradnja ponovo uspostavi na jednom većem nivou”, rekao je Cerović.

On je istakao da bilo kakav pojačan uticaj politike negativno utiče na autonomiju Uprave policije.

Cerović je kazao da odgovori iz Uprave policije na primjedbe i preporuke Savjeta sada značajno kasne, a nekada čak postoji i potpuni prekid komunikacije sa policijom.

“Mi jednostavno nijesmo zadovoljni na kom nivu to sada funkcioniše”, rekao je Cerović.

On je ocijenio da je sada pravo vrijeme da se napravi pojačana pozornost javnosti, ne samo na rad Savjeta, nego generalno pojačana pozornost na nepravilan, nezakonit ili rad suprotan javnom interesu od bilo koje institucije, pa i Uprave policije.

Cerović je rekao da Savjet svake godine dobija nekoliko desetina pritužbi građana, uključujući i pritužbe unutar sistema policije na neko nezakonito ponašanje starješine.

Kako je rekao, te brojke su ujednačene, uz blagi trend rasta.

“Ono što mogu sa sigurnošću reći je da mi praktično nijesmo imali, makar ne da se ja sjećam, nekog nezadovoljnog građanina odgovorom Savjeta”, rekao je Cerović.

Podkast je realizovan u okviru projekta “Policija u službi građana i građanki” podržanog od Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

Sami cilj projekta je, sa jedne strane unapređenje kapaciteta policije, kontrolnih mehanizama prilikom obavljanja policijskih aktivnosti, kao i unapređenje znanje službenika/ca policije o konceptu ljudskih prava i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, a sa druge strane i obrazovanje građana/ki o njihovim pravima i načinu prijavljivanja ukoliko dođe do kršenja tih prava od strane policije.

Podcast će imati ukupno pet epizoda. U okviru projekta je sprovedeno istraživanje Iskustva i stavovi građana o radu policije, na uzorku od 1.001 ispitanika.

