CDT: Uvesti obavezu potpisivanja Kodeksa za fer i demokratske izbore

Podgorica, (MINA) – Novim Zakonom o izboru odbornika i poslanika (ZIOP) treba uvesti obavezu potpisivanja Kodeksa za fer i demokratske izbore, ocijenili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz CDT-a su naveli da nije rijetko da se, u političkim momentima vezanim za izbore, potpisuje kodeks kojim se želi regulisati ponašanje političkih subjekata i različite pravne situacije koje se mogu pojaviti u izbornom procesu, a koje ne mogu biti ili nijesu regulisane zakonskim rješenjima.

“Kodeks treba da nadomjesti manjkavosti izbornog procesa i važećeg izbornog zakonodavstva tako što će dodatno istaći značaj poštovanja univerzalnih demokratskih principa i međunarodnih standarda sprovođenja fer i kompetitivnog izbornog procesa”, rekli su iz CDT-a.

Oni su naveli da je potpisivanje takvog kodeksa bila i jedna od ranijih preporuka misija OSCE/ODIHR, kao i da ga je CDT potpisivao sa političkim subjektima u više projekata građanskog nadgledanja izbora.

“Ukoliko u toku izborne reforme Državna izborna komisija (DIK) postane nepartijska i nezavisna institucija, ona treba da bude institucija koja će biti odgovorna za pripremu i praćenje realizacije kodeksa”, rekli su iz CDT-a.

Oni su dodali da kodeks treba pripremati u inkluzivnom procesu, uz profesionalnu saradnju sa domaćim i međunarodnom posmatračima izbora, akademskom zajednicom i političkim subjektima.

Prema ocjeni te nevladine organizacije, u izradu i praćenje realizacije kodeksa treba uključiti sve državne institucije koje imaju nadležnost u izbornom postupku.

“Potpisivanje kodeksa treba predvidjeti novim ZIOP kao važnu obavezu DIK uz preciziranje obaveza i drugih državnih institucija koje imaju nadležnosti u izbornom procesu, ažurno dostavljanje različitih podataka i informacija, te davanja mišljenja i slično”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ukoliko bude potrebno, pojedine odredbe iz kodeksa koje se mogu dovoljno precizno normirati potrebno je uvesti u odgovarajuće zakone, a to se posebno odnosi na obaveze državnih institucija.

Iz CDT-a su rekli da je potrebno predvidjeti posebno mješovito tijelo koje se bavi poštovanjem kodeksa u kome, kao pridruženi članovi bez prava glasa, učestvuju i posmatrači izbora.

Prema njihovoj ocjeni, kodeksom treba predvidjeti i način sankcionisanja za njegovo kršenje koji je u skladu sa našim pravnim sistemom.

“Kodeks treba potpisivati sa potvrđenim izbornih listama i institucijama koje imaju nadležnosti u izbornom postupku u toku svakog izbornog procesa uz stalno poboljšavanje njegovog teksta i prilagođavanje gorućim problemima pojedinačnih izbora”, rekli su iz CDT-a.

