BS: Podnijećemo amandman na izmjene i dopune Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) podnijeće amandman na izmjene i dopune Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici parlamentarne većine, kako bi porodice svih civilnih žrtava ratova devedesetih ostvarile pravo na socijalnu pomoć države.

Iz BS su rekli da potpuno podržavaju inicijativu da se porodicama stradalih prilikom bombardovanja Murine 1999. dodijeli status civilnih žrtava rata i na taj način im se osigura socijalna pomoć.

“Ipak, kako bi izmjene tog zakona bile do kraja pravedne, smatramo da izmjenama i dopunama treba obuhvatiti sve porodice civilnih žrtava ratova devedesetih godina”, kazali su iz BS.

Oni su naveli da svi ljudi i sve žrtve ratnih zločina nose tešku bol, bez obzira na vjeru i naciju.

“Navedenim izmjenama treba obuhvatiti i porodice žrtava ratnog zločina u Štrpcima, ali i zločina deportacije Bošnjaka iz Herceg Novog i zločina u Bukovici”, kaže se u saopštenju.

Kako se podsjeća, Rezolucija o zločinu u Štrpcima, koju su inicirale porodice žrtava, čeka da dođe na red za skupštinsku raspravu već više od 18 mjeseci, od maja prošle godine.

Iz BS su kazali da se u predlogu te Rezolucije navodi da Skupština poziva Vladu da nađe pravni mehanizam za dodjeljivanje statusa civilnih žrtava rata porodicama otetih, kao izraz solidarnosti i moralne podrške.

“Klub poslanika BS će djelovati amandmanski, kako bi se ispravila nepravda prema tim porodicama”, rekli su iz te stranke.

