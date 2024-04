BS: Parlamentarna većina pokušava da oduzme BS-u člana DIK-a

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina, kršeći Zakon o izboru odbornika i poslanika, pokušava da oduzme Bošnjačkoj stranci (BS) člana Državne izborne komisije (DIK), saopštili su iz te partije.

Kako su kazali iz BS-a, poslanici parlamentarne većine su, na prvi dan Bajrama, odlučili da je vrijeme da predlože prepravljenu normu Poslovnika kojom se uređuje pravo predstavnika manjinskih naroda u Skupštini.

Iz BS-a su dodali da su poslanici parlamentarne većine to učinili ne konsultujući one na koje se ta norma odnosi i bez otvaranja širokog dijaloga.

„Inspiraciju da nam za vrijeme Bajrama na više načina pokažu pravo lice upakovano iza zvaničnih čestitki za Bajram, pokazali su nakon izmjena Poslovnika i nezvaničnim aktivnostima vezanim za izbor novog sastava DIK-a“, kaže se u saopštenju BS-a.

Navodi se da su poslanici parlamentarne pokušali da toj partiji oduzmu pravo koje joj na osnovu preciznih normi Zakona o izboru odbornika i poslanika pripada – pravo na dva člana DIK-a.

„Pokušajem da nas svedu, kako bi oni rekli, „na pravu mjeru“, to jest da BS dobije samo jednog člana“, dodaje se u saopštenju.

Iz BS-a su “kreatorima ideje da prilikom formiranja novog sastava DIK-a pokušaju da, kršeći Zakon o izboru odbornika i poslanika, toj partiji oduzmu pravo na dva člana, jer su oni sračunali da im je dosta jedan, i namjerili da ono što BS-u pripada dodijele nekom drugom”, poručili da je zakon jasan.

„Jasni su i rezultati parlamentarnih izbora, iako vam se ne sviđaju. Jasno je i da BS, shodno izbornim rezultatima, ima pravo na dva člana i od tog prava neće odustati“, kaže se u saopštenju.

Iz BS-a su podsjetili „one koji još nijesu naučili da čitaju Zakon, jer misle da je sila većine jača od zakona“ da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da se četiri člana stalnog sastava DIK-a, od kojih jedan vrši funkciju sekretara, imenuju na predlog parlamentarne opozicije.

Jasno je, kako su kazali iz BS-a, i da toj partiji, koja je druga po snazi opoziciona stranka, pripada po tom osnovu jedan član DIK-a u okviru četiri koja pripadaju opoziciji.

Iz te partije su podsjetili i da je tim zakonom precizno propisano da se za člana stalnog sastava DIK-a imenuje i jedan predstavnik političke partije, odnosno podnosioca izborne liste za autentičnu zastupljenost pripadnika manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice, koja je na prethodnim izborima dobila najveći broj glasova.

„A njegov zamjenik treba da bude pripadnik nekog drugog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice”, poručili su iz BS-a „onima koji pomalo i čitaju Zakon, ali su olako spremni da ga prekrše kad je njihovo politički ili lični interes u pitanju“.

Iz BS-a su kazali da im, na osnovu Zakona o izboru odbornika i poslanika, pripada još jedan član DIK-a, jer je ta stranka osvojila najveći broj glasova, ili preciznije duplo više glasova nego sve druge stranke koje predstavljaju manjinske narode zajedno.

„Podsjećamo one koji na manjinske narode gledaju kao na podobne i manje podobne, a i one koji politička prava manje brojnih naroda za koja smo se godinama borili žele da krše i mijenjaju radi sopstvenog i trenutnog političkog cilja, da je jedan plus jedan dva“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će BS insistirati na tome da u DIK-u, shodno jasnim zakonskim normama, ima dva člana.

„Ako vladajuća većina ne odustane od ovih aktivnosti, BS će o Bajramskim “čestitkama” u vidu prekrajanja Poslovnika i pokušaja otimanja mjesta u DIK-u, obavjestiti naše međunarodne partnere“, poručili su iz te partije.

