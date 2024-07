Brđanin se sastao sa predstavnicima FBI-a

Podgorica, (MINA) – Dosadašnja operativna saradnja Uprave policije i Federalnog istražnog biroa (FBI) je na zavidnom nivou, a to pokazuju i konkretni rezultati u predmetima od značaja, ocijenjeno je na sastanku direktora policije Zorana Brđanina sa predstavnicima FBI-a.

Iz Uprave policije su saopštili da se Brđanin sastao sa predstavnicima FBI kancelarije u Beogradu, pravnim atašeom Kenetom Brajanom, asistentom pravnog atašea Brantom Gejdžom i Srđanom Mokanom.

„Brđanin je pozdravio imenovanje Gejdža na poziciju asistenta pravnog atašea uz uvjerenje da će saradnja nastaviti nesmanjenom dinamikom uz konkretne rezultate“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici razgovarali o budućim zajedničkim aktivnostima i saradnji u cilju unapređenja rada crnogorske policije, sa akcentom na planiranje i sprovođenje obuka iz više oblasti od značaja za razvoj policije.

„Brđanin i predstavnici FBI-a osvrnuli su se i na dosadašnju operativnu saradnju koja je, kako su zaključili, na zavidnom nivou, što pokazuju i konkretni rezultati u predmetima od značaja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je na sastanku pozdravljena dosadašnja uspješna saradnja dvije partnerske službe, gdje je apostrofiran značaj usavršavanja pripadnika Uprave policije u cilju što profesionalnijeg i efikasnijeg obavljanja policijskih poslova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS