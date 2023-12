Božović: Vjerujem u dogovor o povećanju plata

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete (SPCG) vjeruje da će biti postignut dogovor sa Vladom i u Skupštini Crne Gore usvojen amandman na budžet koji omogućava povećanje plata prosvjetnim radnicima od 1. januara naredne godine, kazao je predsjednik SPCG Radomir Božović.

On je pozvao premijera Milojka Spajića i poslanike u Skupštini Crne Gore da ispoštuju ono što je potpisano i „ni slovo preko toga“.

Božović je u intervjuu Agenciji MINA rekao da je optimista i da očekuje da će amandman koji je podnio Građanski pokret URA biti usvojen u Skupštini.

On je kazao da su se obratili svim poslaničkim klubovima, sa dosta njih razgovorali i da imaju podršku opozicionih partija.

“Opozicione partije kažu da će, iako neće podržati budžet u globalu, podržati ono što se tiče prosvjetnih radnika, jer je to potpis države. Ne može država neodgovorno da se ponaša prema svojim obavezama, onako kako nekome odgovara u datom trenutku“, naveo je Božović.

On je rekao da su iz partija koje čine vlast – Pokret Evropa sad (PES), Nova srpska demokratija, Demokrate i Demokratska narodna partija, kazali da razumiju prosvjetne radnike i da očekuju da će ovo biti riješeno na koalicionom nivou.

Božović je naveo da će, u suprotnom, ako budžet za narednu godinu bude usvojen bez sredstava potrebnih za povećanja plata od deset odsto, pozvati prosvjetne radnike da drugo polugodište počnu štrajkom.

„O odzivu i raspoloženju, trenutno mogu da vam kažem da decenijama unazad nijesmo bili ujedinjeni ovako kao danas, jer su svi prosvjetni radnici, bez obzira na to da li su članovi Sindikata ili ne, shvatili da se ovo tiče svih nas i našeg prava, pravde i dostojanstva“, istakao je Božović.

On je, odgovarajući na pitanje šta bi podrazumijevao generalni štrajk, kazao da će sagledati situaciju i da moraju to dobro da isplaniraju i organizuju, jer se u štrajk ne ulazi tek tako.

„To bi bila iznuđena mjera, koju mi ne želimo, ali praktično smo satjerani uz zid i moramo jednostavno da se branimo“, kazao je Božović.

Zakonom je, kako je dodao, predviđeno da predškolsko i osnovno obrazovanje moraju imati minimum procesa rada.

„Ima među nama i poziva da idemo na totalnu obustavu nastave. Dakle, morali bismo onda da sagledamo situaciju kod zaposlenih u prosvjeti, da ih pitamo za koju su varijantu“, rekao je Božović.

On je naveo da je minimum procesa rada nešto što je u skladu sa zakonom, a da totalna obustava nastave nije.

„Ali ako 90 odsto zaposlenih u prosveti kaže hoćemo, idemo na totalnu obustavu nastave, e to je već onda moment gdje država neće moći baš 90 odsto zaposlenih da otpusti i ostavi bez posla“, kazao je Božović.

On je dodao da ni organizovanje protesta, koji je zakazan za sjutra, nijesu od „sveg srca željeli“, ali da su primorani.

„Prosvjetnim radnicima prirodno okruženje je učionica, a ne ulica, ali smo satjerani uz zid da branimo pravo, pravdu i dostojanstvo prosvjetnog radnika“, naveo je Božović.

On je dodao da očekuje da na protestu bude nekoliko hiljada zaposlenih u prosvjeti.

„Pa očekujemo nekoliko hiljada, od dvije hiljade pa na više. Po procjenama i projekcijama, ima preko četiri hiljade onih koji su potpisali i rekli „sigurno ćemo doći““, naveo je Božović.

Na pitanje da li su od petka, kada su na konferenciji za novinare najavili protest, razgovarali sa nekim iz Ministarstva prosvjete ili Vlade, on je odgovorio odrično.

„Poziv smo očekivali tokom vikenda, jer nam je, prilikom razgovora sa poslaničkim klubom PES-a prošle sedmice, šef kluba nagovijetio da će nas Vlada zvati“, kazao je Božović.

On je, govoreći o odredbi u članu 22 GKU, rekao da to nije imperativna norma da se koeficijenti moraju razmatrati.

„Dakle, mogu da se razmatraju, ne moraju da se razmatraju. Stoje takvi kakvi jesu. Nas niko iz Ministarstva niti Vlade nije zvao da mi dodatno razmatramo to i niko nam nije ponudio neki sporazum“, ponovio je Božović.

Prema njegovim riječima, koeficijenti koji su u GKU su sa pravne strane apsolutno neupitni.

„Dakle, naše uvećanje za narednu godinu je neupitno, apsolutno neupitno“, naglasio je Božović.

Kako je kazao, ako ne bude ispoštovan GKU, „sudovi su neizbježni“.

„Ako naši sudovi presude protiv nas, tražićemo pravdu i u Strazburu, to je sigurno. Obratili smo se i predsjedniku Crne Gore, tražimo i sa njim razgovor“, rekao je Božović.

„Mi smo trenutno u apsurdu, treba da idemo u Evropsku uniju i da pričamo o poglavljima 23 i 24. Premijer kaže da smo blizu da zatvorimo to poglavlje. Pa zar se ono zatvara tako što ćete da kršite ugovor koji je potpisala prethodna Vlada“, naveo je Božović.

On je dodao da SPCG pojedini prosvjetni radnici „spočitavaju da je Sindikat preveden žedan preko vode, da nijesu umjeli da se postave i da su nedorasli pregovorima“.

„Mi smo ovdje apsolutno u pravu“, naveo je Božović.

On je dodao da je inflacija praktično „pojela“ prethodno uvećanje zarada.

„Kad smo prošle godine ovo ispregovarali, činilo mi se da će ovih deset odsto biti ogromno“, dodao je Božović.

Prosvjetni radnici, kako je kazao, duboko su razočarani i ogorčeni.

„Svakako nam situacija u prosvjeti nije dobra. Problema stotinu, koji se sve prelamaju preko leđa prosvjetnog radnika, koji zbog raznoraznih problema i manjkavosti sistema ne može maksimalno da se posveti radu u učionici, radu s djecom i brušenju talenata“, rekao je Božović.

Misija Sindikata prosvjete, kako je kazao, nije samo da prosvjetnim radnicima bude dobra plata nego da i obrazovni sistem bude dobar.

Na pitanje kako se cijela situacija može odraziti na povjerenje koje postoji između sindikalne organizacije i Vlade, Božović je odgovorio da je ruka Sindikata prosvjete ispružena bez obzira na ovo.

„Mi ćemo gledati da se ponašamo sjutra kao da se ništa desilo nije, da sarađujemo i s ministarkom i premijerom i ministrom finansija za dobrobit našeg obrazovnog sistema“, poručio je Božović.

