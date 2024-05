Bošnjačko vijeće: SDT da iznova istraži slučaj deportacije bošnjačkih izbjeglica

Podgorica, (MINA) – Ratni zločin deportacije bošnjačkih izbjeglica ni nakon 32 godine nije dobio adekvatan sudski epilog, kazali su iz Bošnjačkog vijeća (BV) i pozvali Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da iznova istraži taj slučaj.

Iz BV su rekli da porodice žrtava još nijesu pronašle posmrtne ostatke svojih najmilijih, kao i da na mjestu gdje je započeo zločin nema adekvatnog spomen-obilježja.

“BV traži od SDT-a da, iznova, sistemski i ozbiljno, istraži i procesuira izvršitelje i nalogodavce ovog ratnog zločina”, kaže se u saopštenju.

BV je zatražilo od državne i lokalnih vlasti da konačno postavi adekvatno spomen-obilježje u krugu zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Herceg Novom.

“Čiji su tadašnji službenici-policajci ovaj zločin sproveli, započinjući tako lov na ljude koji su svoje sklonište od ratnih zbivanja potražili u Crnoj Gori”, dodaje se u saopštenju BV.

Oni su zatražili i da obrazovne institucije iniciraju izmjene nastavnih planova i programa kako bi i kroz školski sistem djeca imala informaciju o ratnim zločinima koji su se dešavali u Crnoj Gori i nad njenim građanima.

“BV smatra da je neophodno suočavanje sa prošlošcu i zločinima koji su se dešavali u nedavnoj prošlosti u Crnoj Gori, na njenoj teritoriji ili nad njenim građanima”, kaže se u saopštenju.

