Borba protiv kriminala i korupcije ključna u jačanju međunarodnog ugleda

Podgorica, (MINA) – Odlučnost u borbi protiv korupcije i kriminala nije samo pitanje unutrašnje politike, već ključni element u jačanju međunarodnog ugleda države, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Bečić se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanku sa francuskom ambasadorkom u Crnoj Gori An Mari Maske, osvrnuo na izazove u oblasti bezbjednosti i zahvalio na podršci Francuske u borbi protiv narko kartela, mafijaških struktura i njihovih pripadnika unutar institucija sistema.

On je najavio odlučnu i hrabru borbu protiv tih pojava.

Prema njegovim riječima, preduzete akcije jasan su pokazatelj dosljednosti Crne Gore u sprovođenju bezbjednosnih mjera i odlučnosti u suzbijanju kriminala i korupcije.

„Bečić je naglasio da odlučnost u borbi protiv korupcije i kriminala nije samo pitanje unutrašnje politike, već i ključni element u jačanju međunarodnog ugleda i povjerenja Crne Gore kao pouzdanog partnera u međunarodnoj zajednici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je on, u domenu spoljne politike, istakao snažnu posvećenost Crne Gore evropskim i evroatlantskim integracijama, što je u skladu s političkim sporazumom konstituenata vlasti.

Bečić je rekao da je važno nedavno rješavanje veoma značajnih pitanja, kao što je kompletiranje Ustavnog suda.

To, kako je dodao, služi kao podstrek za kontinuirani rad na rješavanju preostalih izazova.

Bečić je kazao da je sastanak prilika da se još jednom potvrdi čvrsta veza između Crne Gore i Francuske, koja je izgrađena na temeljima prijateljstva i zajedničkih evropskih vrijednosti.

„Govoreći o predstojećem popisu stanovništva, on je istakao značajne korake koji su preduzeti kako bi se osigurala inkluzivnost i transparentnost tog procesa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj stvaranje okvira koji omogućava da popis bude oslobođen ideoloških pritisaka i da se fokusira na prikupljanje kvalitetnih i relevantnih podataka koji su od ključnog značaja za dalji razvoj i planiranje javnih politika.

Maske je, kako je saopšteno, iskazala snažnu namjeru Francuske da nastavi sa jačanjem veza sa Crnom Gorom, što se ogleda u imenovanju Specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan.

Iz Bečićevog kabineta rekli su da taj potez predstavlja konkretnu podršku Crnoj Gori i simbolizije zajedničku težnju ka bliskijoj saradnji i razumijevanju.

Maske je potvrdila da Evropska unija (EU) pažljivo prati napredak Crne Gore i poručila da je Francuska spremna da pruži neophodnu stručnu pomoć u cilju ostvarenja zajedničkih interesa i ciljeva.

Ona je pohvalila napredak u pravosuđu i posebno istakla značaj deblokade pravosudnog sistema, kao ključnog koraka ka istorijskoj prilici za pristupanje Crne Gore EU.

