Bojleri za klinike biće montirani narednih dana

Podgorica, (MINA) – Bojleri za klinike za ginekologiju i akušerstvo i za kardiohirurgiju su kupljeni i biće montirani narednih dana, saopštili su iz Kliničkog centra (KCCG).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da se podatak star skoro 50 godina danas pokušava predstaviti kao novost.

“KCCG informiše javnost da su prvi put, od izgradnje 1974. godine, kupljeni bojleri Klinici za ginekologiju i akušerstvo i Klinici za kardiohirurgiju, koji će biti montirani narednih dana”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, prvi bojleri biće monirani na Klinici za ginekologiju.

Iz KCCG su podsjetili da od izgradnje 1974. godine, usljed nedostatka pritiska, toplu vodu od sedam do 15 sati imaju klinike za ginekologiju i akušerstvo i za kardiohirurgiju, a od 15 do 21 sat Klinika za internu medicinu.

“Uprkos svemu, sve klinike decenijama funkcionišu besprekorno, zbog čega su zaposleni zavrijedili poštovanje”, istakli su iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da su zadovoljni što će problem star 50 godina biti riješen upravo sada.

“Zadovoljstvo nam je što KCCG sada rješava nedostatak star 50 godina i to trajno, posebno zbog pacijenata i kolega na tim klinikama, koji se već od naredne sedmice neće suočavati sa nedostacima koji prate rad od otvaranja ustanove”, navodi se u saopštenju.

