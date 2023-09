Bjeković: Na ombudsmana niko nije ni pokušao da izvrši uticaj

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković kazao je da na njega niko nije ni pokušao da izvrši uticaj, i poručio da premijer i nadležne institucije imaju punu podršku institucije ombudsmana u borbi protiv organizovanog i svih drugih oblika kriminala.

On je to naveo u reagovanju na izjavu premijera Dritana Abazovića, koji je rekao da misli da Bjeković radi pod pritiskom.

„Prije svega, podsjećam na naš stav da naknadno ne komentarišemo data mišljenja i pojedinosti postupanja, iz razloga što je u njima data sva argumentacija vezana za konkretni akt“, kazao je Bjeković.

Međutim, kako je naveo, važno je ukazati da javnost nije imala priliku da se upozna sa cjelokupnom sadržinom mišljenja koje je bilo povod reakcije Abazovića, jer ga je prije objave na sajtu institucije Zaštitnika punomoćnik stranke u postupku samo djelimično učinio javnim.

Prema riječima Bjekovića, sama reakcija Abazovića, pod pretpostavkom da je autentično prenešena, nije sadržala kritički osvrt na pravnu argumentaciju, zasnovanu na međunarodnim standardima i praksi.

On je kazao da je reakciju Abazovića percipirao kao političku izjavu i pod pretpostavkom da nije imao uvid u akt koji mu je dostavljen prije više od mjesec.

„Tu privilegiju može imati politička ličnost i iznositi političke stavove o bilo kom pitanju, pa i o radu Zaštitnika“, naveo je Bjeković.

On je rekao da Zaštitnik tu privilegiju nema, prvo jer ne može da se bavi politikom, a drugo jer mišljenje daje na institucionalno i ustavom i zakonom uređen način.

Međutim, kako je kazao Bjeković, ozbiljnost optužbe da rade pod pritiskom, odnosno da se dovodi u pitanje nepristrasnost i nezavisnost u odlučivanju, zahtijeva odlučan i ozbiljan demant.

„Da nije dugogodišnjeg poznanstva i međusobnog uvažavanja, pomislio bih da je i ovo jedna vrsta pritiska. Ali znam da nije“, naveo je Bjeković.

On je poručio da nema potrebe za brigom u tom djielu.

„Ništa se nije promijenilo od vremena prije i nakon donošenja preporuke u karakternom i profesionalnom sklopu Zaštitnika od onoga što nam prilično ujednačeno priznaju izvještaji i ocjene relevantnih domaćih i međunarodnih adresa. Pa i sam premijer, ako se uzme u obzir cjelina izjave“, kazao je Bjeković.

Kako je rekao, pritisku o kojem se govori su izložene sve ombudsmanske institucije u svijetu, jer su na razmeđi između legitimnog očekivanja građana da zaštite njihova prava i javnih vlasti kad ne shvataju, ili neće da razumiju ulogu ombudsmana.

„Ono što je važnije, a ostalo je nedorečeno u izjavi premijera: na ombudsmana niko nije ni pokušao da izvrši uticaj. I neće zbog toga što je rezultat unaprijed poznat svakome ko iole poznaje karakter i etiku ovog zaštitnika“, navodi se u reagovanju Bjekovića.

On je kazao da su s tim u vezi, za prosječnog građanina nedovoljno upućenog u nadležnosti Zaštitnika, dužni reagovati i na insinuaciju, ili dilemu o “zaštiti pripadnika organizovanih kriminalnih grupa”.

„Odgovor je vrlo prost: nadležni smo da štitimo ljudska prava svakog građanina/ke koji nam se obrati, kada se za to steknu zakonski uslovi“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da tu činjenicu razumije velika većina, ili skoro svi građani/ke u Crnoj Gori, uključujući sve one koje je premijer pobrojao – ako i kada smatraju da su im prava povrijeđena.

Prema riječima Bjekovića, to nije stvar bilo čijeg izbora i ličnog odnosa, već vrlo jasno definisanih profesionalnih obaveza i standarda.

„A standardi pred ovom institucijom, pravosuđem u Crnoj Gori, Evropi, a posebno pred Evropskim sudom za ljudska prava su jasni, o čemu detaljno možete pročitati u mišljenju Zaštitnika koje smo dostavili javnosti u (koliko je to bilo moguće) anonimiziranom obliku“, navodi se u reagovanju.

Bjeković je kazao da je broj osoba koje su osumnjičene, okrivljene ili optužene za delikte o kojima Abazović govori, a koje su se obraćale za zaštitu svojih prava ombudsmanu, izvjesno mnogo veći od onog koji je zaintrigirao premijera, a on javnost.

Bjeković je dodao da se prosječno po godini najmanje pedesetak osoba iz te kategorije obraća ombudsmanu za zaštitu.

„Neki od njiih su uspjeli ovdje (kod ombudsmana) i/ili u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava, pa nikome, a ni premijeru, nije palo na pamet da pomisli da Evropski sud možda štiti kriminal i druge vrste nezakonitih radnji“, rekao je Bjeković.

Upravo tu, kako je naveo, počinje i završava ova reakcija.

„Ne štiti ombudsman ni kriminal ni lica povezana sa kriminalom, već ljudska prava svih građana/ki jednako bez obzira na kakvo lično svojstvo. Sviđalo se to nekome ili ne“, piše u reagovanju.

Bjeković je poručio da, kada je u pitanju borba protiv organizovanog i svih drugih oblika kriminala, premijer i nadležne institucije imaju njihovu punu podršku, ali ne zbog ostvarivanja bilo kakvih političkih i (s)ličnih ciljeva, već zbog zaštite pravne države, a prvenstveno zbog žrtava ozbiljnih zločina.

„Takođe i zbog aksioma koji kaže da nema vladavine prava i ljudskih prava tamo gdje je kriminalno okruženje i bezakonje jače od države“, kaže se u reagovanju.

Kako se navodi, da bi on bio pobijeđen, cilj ne može opravdati svako sredstvo.

„Osim ako smo na tom putu zaboravili na ljudska prava u ime nekih viših ciljeva za koje još nijesmo dobili potvrdu da oni to mogu biti, ni prema međunarodnom ni prema nacionalnom pravu. Ali o tome definitivno više u mišljenju koje ovom rekacijom ničim nije kompromitovano“, piše u reagovanju Bjekovića.

