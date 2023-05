Bez dežurnog pedijatra u noćnoj smjeni u objektu Nova Varoš

Podgorica, (MINA) – U zdravstvenom objektu Nova Varoš pedijatri od danas neće pružati zdravstvene usluge djeci u terminu od 21 do sedam sati, a sva hitna stanja ubuduće će se zbrinjavati u Institutu za bolesti djece (IBD).

Iz podgoričkog Doma zdravlja (DZ) saopšteno je da od danas prestaje sa radom kontinuirana zdravstvena zaštita djece u okviru koje su pedijatri pružali zdravstvene usluge od 21 do sedam sati u zdravstvenom objektu Nova Varoš.

„Sva hitna stanja – povrede, gušenja, strana tijela, konvulzivni napadi i druga, nakon 21 sati roditelji sa djecom će ubuduće zbrinjavati u Institutu za bolesti djece“, kaže se u saopštenju.

Iz DZ su rekli da će sve druge zdravstvene usluge, koje nijesu hitne, djeca moći da ostvare kod izabranih pedijatara u periodu od sedam do 21 sat, vikendom i praznicima, u zdravstvenom objektu Nova Varoš.

