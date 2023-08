Begović vršiteljka dužnosti VDT-a i narednih šest mjeseci

Podgorica, (MINA) – Dosadašnja vršiteljka dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca Tatjana Begović obavljaće tu funkciju i narednih šest mjeseci, odlučeno je na današnjoj sjednici Tužilačkog savjeta (TS).

Kako prenosi Portal RTCG, za njeno reimenovanje glasalo je sedam članova TS-a, a dva su bila protiv.

Navodi se da je Begović, na početku sjednice, kazala da će poslati zathjev za svoje izuzeće.

Ona je rekla da je određena za vršioca dužnosti na period od šest mjeseci, i da joj mandat ističe danas.

„Imajuci u vidu da sam predsjednica Savjeta, i da bih otklonila svaku sumnju na nepristrasnost, ja ću podnijeti zahtjev za izuzeće i predati rukovođenje zamjeniku predsjednika”, kazala je Begović.

Advokat Siniša Gazivoda rekao je da Begović smatra profesionalcem s iskustvom, koji pošteno radi posao.

“Ne postoji naročit entuzijam za rad u tužilaštvu, ni za pitanja napredovanja na ljestvici, a bogami ni za preuzimanje odgovornosti. I na današnji dan, kad je svako od nas u prilici da predloži v.d. VDT-a, imamo samo jedan predlog”, kazao je Gazivoda.

Bojan Božović iz Ministarstva pravde je istakao da su više puta imali sastanke s ciljem da stvore jasnu sliku u vezi sa stanjem u tužilaštvu.

“Pretpostavljam da će velika većina članova TS glasati za Begović. Međutim, u Ministarstvu pravde smo stava da ćemo ovog puta glasati protiv jer smatramo da moramo uputiti apel da se radi proaktivnije i neke stvari brže reformisati”, rekao je Božović.

On je dodao da se stav Ministarstva pravde ne odnosi prersonalno na v.d. VDT-a, već na tužilačku organizaciju.

Državni tužilac Nikola Samardžić predložio je da se za v.d. VDT-a u narednih šest mjeseci izabere Begović, dok je član Savjeta Stevo Muk kazao da neće glasati za taj predlog.

“Smatram da bih podrškom tom predlogu učestvovao u pokušaju da se nešto ozakoni što je u samom startu bilo nezakonito”, rekao je Muk.

Sjednici, kako navodi Portal RTCG, nije prisustvovala tužiteljka Sanja Jovićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS