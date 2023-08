Begović naložila podnošenje krivične prijave zbog prijetnji uredništvu Antene M

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović je, zbog prijetnji urednicima portala Antena M, naložila da se protiv Đ.T. podnese krivična prijava za krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kazali su iz Vrhovnog državnog tužilaštva.

Iz policije su danas saopštili da je protiv Nikšićanina Đ.T. (62), koji je prijetio smrću uredniku i zamjeniku urednika tog portala, podnijeta krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja oružja, ali da je, u dijelu upućenih prijetnji, državni tužilac konstatovao da nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Begović je, povodom prijetnji upućenih uredniku i zamjeniku urednika portala Antena M, dala nalog da nikšićko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) službenicima policije da uputstvo za podnosenje krivičnu prijave protiv Đ.T. za dva krivična djela – ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, rekli su iz Vrhovnog državnog tužilaštva.

Oni su, u izjavi dostavljenoj agenciji MINA, naveli da će, nakon podnošenja krivične prijave u ODT u Nikšiću, biti formiran predmet u okviru kog će se preduzeti sve druge zakonom propisane mjere i radnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS