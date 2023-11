Bečić: Parlament je simbol naše zajedničke težnje ka napretku

Podgorica, (MINA) – Parlament nije samo mjesto odlučivanja, već simbol zajedničke težnje ka napretku, razumijevanju i harmoniji, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je prisustvovao sinoć prijemu povodom Dana parlamentarizma, koji je organizovan u Vili Gorica.

„Obilježavajući Dan parlamentarizma, odajemo počast stogodišnjoj (117 godina) tradiciji demokratskog odlučivanja i zakonodavnog procesa, koji su bili temelj našeg društvenog i političkog razvoja“, naveo je Bečić.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da ovaj dan simbolizuje duboko ukorijenjene vrijednosti parlamentarne demokratije, dijaloga i pluralizma koji čine srž crnogorskog političkog sistema.

„U duhu ovog svečanog čina, pozivam sve građane da obnove svoju posvećenost jačanju parlamentarne demokratije, da poštuju temeljne vrijednosti našeg sistema: transparentnost, odgovornost i pravednost“, naveo je Bečić.

Prema njegovim riječima, parlament nije samo mjesto odlučivanja, već simbol zajedničke težnje ka napretku, razumijevanju i harmoniji.

Kako je kazao Bečić, ovo je prilika da se obnovi zajedničko opredjeljenje za jačanjem parlamentarne demokratije, poštovanjem razlika i aktivnim učešćem svih građana u političkom životu Crne Gore.

„Neka naš parlament uvijek odražava istinsku volju naroda Crne Gore, služeći kao bedem demokratije i svjetionik nade za generacije koje dolaze“, rekao je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS