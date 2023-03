Bečić: Crnoj Gori treba predsjednik koji spaja i miri

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori treba predsjednik koji je spaja i miri, poručio je kadidat Demokrata za predsjednika države Aleksa Bečić, dodajući da se čast, poštenje i hrabrost ne mogu kupiti i falsifikovati.

Bečić je na konvenciji u Pljevljima rekao da je ponosan na to što dolazi iz skromne porodice u kojoj su ga, kako je naveo, roditelji učili vrijednostima poput poštenja, skromnosti i rada.

„Od malih nogu su me učili da držim riječ i da uvijek govorim istinu, ma koliko to nekad bilo teško ili nepopularno“, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, budućnost se ne može graditi bez tih vrijednosti, bez časti i poštenja.

„Ne može se graditi sjutra bez istine i bratske ljubavi, bez vjere i naše slavne istorije i tradicije. A, naša tradicija me je učila da se ne borim za sebe, već za vas, za našu djecu, za našu budućnost, naš narod i našu Crnu Goru“, istakao je Bečić.

On je kazao da nikad nikoga nije izdao, i da mu je zato čast da budei kandidat za predsjednika Crne Gore.

„I želim vam obećati da ću se svim snagama truditi da budem dostojan predsjednik Crne Gore. Narodni predsjednik, jer vi na ovim izborima birate jednog da bi taj jedan predstavljao sve vas“, poručio je Bečić.

On je pozvao građane da ne biraju onog predsjednika koji je, kako je naveo, učesnike najdostojanstvenijh litija u novijoj istoriji nazivao ludačkim pokretom, i koji je tvrdio da Crnu Goru u inostranstvu ne mogu predstavljati ljudi koji su drugačije od njega glasali na referendumu.

„Ne onog predsjednika koji je u danima velikih vjerskih tenzija u našem društvu tenzije podgrijavao govoreći da se Crna Gora nikada kroz istoriju nije branila u Parlamentu, već oružjem iz šume“, dodao je Bečić.

On je istakao da Crnoj Gori treba predsjednik koji je spaja i miri.

„Predsjednik kom će se u isto vrijeme zahvaliti mitropolit crnogorsko-primorski na ogromnom doprinosu usvajanju pravednog Zakona o slobodi vjeroispovijesti i reis Islamske zajednice na vraćanju džamije u Pljevljima ističući da mu je to najljepša bajramska čestitka“, precizirao je Bečić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je „naš dom, naša ljubav i naša snaga, ali istovremeno i naša obaveza da joj se posvetimo ponosno i hrabro za dobro svih nas zajedno“.

„I konačno da shvatimo i razumijemo da su vjerske zajednice duša naše zemlje, naša utroba, naša nada, naš obraz i naša čast“, dodao je Bečić.

On je istakao da su čast, poštenje i hrabrost nešto što se ne može kupiti i falsifikovati, već nešto što se stiče, gradi i njeguje.

„Zato sam uvjeren da su te osobine ključne za jednog državnika, jer samo one mogu osigurati da se svaki dan radi u najboljem interesu naroda Crne Gore“, kazao je Bečić.

On je poručio građanima Pljevalja da će se truditi da ih ne razočara.

„I da ću biti vaš glas gdje god budem s ponosom predstavljao našu Crnu Goru. Časti mi“, dodao je Bečić.

