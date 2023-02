AZLP da omogući posmatračkim misijama praćenje toka izbora

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Agenciju za zaštitu ličnih podataka (AZLP) da domaćim i međunarodnim posmatračkim misijama omogući praćenje toka izbora i rada organa za njihovo sprovođenje.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović rekla je da Državna izborna komisija (DIK), ni deset dana nakon što su uputili zahtjev da izvrše uvid u potpise podrške predsjedničkih kandidata, toj nevladinoj organizaciji nije omogućila ostvarivanje prava da posmatraju sve segmente izbornog procesa.

Kako je kazala, OSCE/ODIHR misija je uputila sličan zahtjev da im se omogući “pristup posmatranju procesa provjere potpisa podrške kandidata, kao i postupka provjere ostalih dokumenata za nominaciju kandidata” koji bi, kako je pojašnjeno na sjednici DIK-a, uključivalo i uvid u potpise i lične podatke.

“Umjesto da DIK omogući nesmetano ostvarivanje prava na posmatranje izbornog procesa za domaće i međunarodne posmatračke misije, onako kako je to rađeno u prethodnim izbornim ciklusima, DIK se odlučuje na smanjenje transparentnosti svog rada”, rekla je Papović.

Prema njenim riječima, DIK se odlučio i na kršenje temeljnih pravila posmatranja izbora, a odgovornost za to prebacuje na AZLP.

Papović je podsjetila da je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, DIK izdao CDT-u službeno ovlašćenje za posmatranje izbora.

Prema njenim riječima, službeno ovlašćenje nije slučajni naziv, već esencijalni opis obima prava i obaveza koja posmatrači izbora imaju u skladu s međunarodnim standardima, i kojima je posmatranje izbora definisano kao integralni dio demokratskog izbornog procesa.

“Umjesto da povećavanje transparentnosti DIK-a bude svakodnevna i podrazumijevajuća aktivnost, na šta su se obavezali i u memorandumu o saradnji potpisanim sa našom organizacijom, dio članova te institucije zagovara smanjenje i onog nivoa transparentnosti rada koji je do sada, uz veliki napor, postignut”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su one političke strukture u DIK-u, koje za sebe znaju reći da su progresivne i proevropske, postale najglasniji zagovarači uskraćivanja prava na posmatranje izbora, ali i zatvaranje sjednica DIK za javnost, samo nekoliko dana od kada je proklamovano njihovo otvaranje.

“CDT poziva AZLP da u što skorijem roku ispravi nepravdu koja je nanešena domaćim i međunarodnim pomatračkim misijama i omogući nam da opet možemo pratiti tok izbora i rad organa za njihovo sprovođenje onako kako je to bila praksa prije ovih izbora”, navodi se u saopštenju.

Papović je kazala da je verifikacija potpisa podrške i potvrđivanje kandidatura esencijalni segment rada izborne administracije.

“Uskraćivanjem uvida u potpise (ne i u ostale lične podatke građana) uskraćuje nam se mogućnost da radimo svoj posao”, rekla je Papović.

Ona je navela da CDT daje punu podršku AZLP-u da se odupre bilo kakvim pritiscima u ovom procesu i donese zakonitu i nepristrasnu odluku.

“Da detaljno i profesionalno provjeri međunarodne standarde posmatranja izbora i domaće zakonodavstvo koje nam, pored omogućavanja praćenja svakog segmenta izbornog procesa, omogućava i stalni uvid u birački spisak, koji sadrži značajno veći nivo pristupa ličnim podacima od onoga kojeg smo tražili DIK”, zaključila je Papović.

