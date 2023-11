ASP: MUP od izbora potrošio 1,3 miliona EUR na ugovore od djelu i putovanja

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je od juna, kada su održani parlamentarni izbori, za ugovore o djelu, koji su u najvećem broju slučajeva nezakoniti oblik upošljavanja u javnoj administraciji, potrošilo oko 687 hiljada EUR, saopšteno je iz Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da je, za proteklih pet mjeseci, koji obuhvataju period nakon vanrednih parlamentarnih izbora, MUP na službena putovanja potrošio oko 633 hiljade EUR.

To, kako su rekli iz ASP-a, proizilazi iz javnih evidencija o potrošnji iz državnog trezora, a po programima koji pripadaju MUP-u.

“Te podatke javno objelodanjuje Ministarstvo finansija i oni se povlače iz SAP sistema, te kao takvi moraju biti neupitni, jer ih objavljuje državni organ nadležan za trezor”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je na čelu MUP-a bio kadar Građanskog pokreta URA- Filip Adžić, a da tim resorom sada rukovodi funkcioner Demokrata Danilo Šaranović.

Iz ASP su kazali da je Adžić u jednoj emisiji pokušao da ospori podatke Ministarstva finansija iz javnih evidencija o izdacima za ugovore o djelu.

“A jedan „novopečeni“ poslanik iz reda novih vlasti je „na slijepo“ i potpuno neupućen u tematiku prihvatio zdravo za gotovo njegove stavove, što ne uliva optimizam da će se neke ranije razvijene loše prakse brzo mijenjati”, naveli su iz ASP.

Iz te NVO su kazali da je oktobru za ugovore o djelu na programima MUP-a prikazan trošak od preko 151 hiljadu EUR.

“U tom mjesecu je ovaj izdatak na ukupnom centralnom nivou prikazan na oko 1,5 miliona, pa znači da je MUP „skrcao“ deset odsto od ukupno iskazane sume”, istakli su iz ASP.

Navodi se da je u septembru MUP za ugovore o djelu prikazao trošak od više od 144 hiljade EUR, u avgustu nepunih 120 hiljada, u julu preko 115 hiljada, a u junu, kada su održani vanredni izbori, od preko 156 hiljada EUR.

ASP je, kako su podsjetili, već ukazala da je na centralnom nivou iz državnog trezora trošak za ugovore o djelu za septembar prikazan na oko 1,4 miliona, u avgustu i julu po više od 1,3 miliona, a u izbornom junu preko 1,4 miliona EUR.

Iz te NVO su kazali da je ugovori o djelu su najčešće „prečica“ za ubacivanje partijskog i nepotističkog kadra u javnu upravu.

Oni su rekli da je praksu razvila Demokratska partija socijalista, a da je nastavljena od novih vlasti.

Iz ASP su istakli da na nezakonita zapošljavanja po ugovorima o djelu nadležna tužilaštva uporno „ćute“.

“Tužilaštva ne pozivaju na odgovornost nadležne, zbog čega politička korupcija u zapošljavanjima u javnom sektoru cvjeta, a javnim finansijama odavno prijeti slom zbog, pored ostaloga, i prekobrojnih zaposlenja”, kaže se u saopštenju.

Kada je riječ o troškovima službenih putovanja, iz ASP su naveli da je u te svrhe u oktobru potrošeno preko 91 hiljada EUR, septembru više od 160 hiljada, avgustu preko 174 hiljade, jul oko 87 hiljada, a junu preko 120 hiljada EUR.

