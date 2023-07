ASK: Crna Gora napredovala u Indeksu transparentnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u ovogodišnjem izvještaju o Indeksu transparentnosti (T-Indeksu) Evropskog istraživačkog centra za borbu protiv korupcije i izgradnju države (ERCAS), zauzela 17. mjesto na listi od 143 države, saopšteno je iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Iz ASK-a su naveli da je u izvještaju „Transparentnost u vrijeme rata. T-Indeks 2023“, Crna Gora ostvarila 17 od mogućih 20 bodova, odnosno 85 odsto.

Prema njihovim riječima, to je značajan napredak u odnosu na prošlogodišnje, prvo izdanje T-Indeksa, na kome je Crna Gora, sa 15,5 bodova od mogućih 19, zauzimala 20. poziciju.

“Crna Gora je na listi ispred ostalih država Zapadnog Balkana (Sjeverna Makedonija 80 odsto, Srbija 75 odsto, Albanija 72,5 odsto, Bosna i Hercegovina 70 odsto) i osjetno iznad regionalnog (65,8 odsto) i svjetskog (60,6 odsto) prosjeka”, kaže se u saopštenju.

Iz ASK-a su pojasnili da T-Indeks, odnosno „kompjuterski posredovan indeks transparentnosti“, koji su razvili ERCAS i berlinski univerzitet Herti škola, mjeri i upoređuje nivo transparentnosti javnog sektora i njenog uticaja na korupciju u 143 zemlje.

“I to na osnovu dva tipa indikatora: de jure (zakonske obaveze) i de facto (ostvarena transparentnost)”, dodali su iz ASK-a.

Oni su kazali da se Herti škola, prepoznajući ASK kao ključnog učesnika u sistemu prevencije korupcije i promovisanju integriteta u javnom sektoru, u prvom kvartalu obratila toj agenciji.

ASK je, kako se navodi, nakon toga prikupio nacionalne podatke i dostavio ažuririrane informacije i predloge novih ocjena.

