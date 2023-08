Asanović: PES i Demokrate da preispitaju odluku o koaliciji sa bivšim DPS partnerima

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović kazao je da će pozvati koaliciju Za budućnost Crne Gore da napuste vlast u svim gradovima u kojima su sa Pokretom Evropa sad i Demokratama, ukoliko te stranke naprave koaliciju sa bivšim partnerima Demokratske partije socijalista (DPS).

Kako prenosi portal Vijesti, Asanović je, nakon sjednice Skupštine opštine Zeta, novinarima kazao da se to odnosi na vlast u Glavnom gradu, ali i u svim primorskim, centralnim i opštinama na sjeveru države.

“To je naša obaveza jer Pokret Evropa sad i Demokrate ne vrše lokalno vlast sa Bošnjačkom strankom ni sa albanskim partijama ni u jednoj opštini, već sa nama”, kazao je Asanović.

On je naveo da ZBCG sa njima vrši vlast u 70 odsto opština.

“Tražiću od njih da preispitaju te odluke, što je jedino ispravno. Ako odluče da prave vlast sa ljudima koji su 30 godina progonili pravoslavni narod i otimali svetinje sa DPS-om, ako žele da prave koaliciju sa Mehmetom Zenkom koji je bio na listi DPS-a, mislim da je jedino ispravno da napustimo vlast u svim gradovima”, rekao je Asanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS