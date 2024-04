Anđušić: Još nije poznat datum sastanka partija o rješavanju krize u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) spremna je na dijalog u cilju rješavanja političke krize u Šavniku, ali do danas nije predložen bilo kakav datum održavanja sastanka predstavnika parlamentarnih partija, kazao je poslanik te stranke Mihailo Anđušić.

Poslanik Pokreta Evropa sad i kopredsjedavajući Odborom za sveobuhvatnu izbornu reformu Vasilije Čarapić pozvao je ranije sve političke subjekte koji imaju predstavnike u Skupštini da započnu parlamentarni dijalog u cilju pronalaženja modela kojim bi se razriješila politička kriza u Šavniku.

Anđušić je, na konferenciji za novinare, kazao da je ta inicijativa pompezno najavljena i da je bila vrlo nejasna.

Ta inicijativa, kako je dodao, nije se odnosila na dijalog u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, već na dijalog van tog skupštinskog tijela.

Anđušić je naveo da su iz DPS-a bili precizni i poručili da prihvataju taj dijalog uz uslov da Vlada povuče svoju odluku o prinudnoj upravi.

„Ostavili smo prostor da razgovaramo na tu temu. Ostavljam vama da prosudite koliko su ozbiljni bili u toj namjeri, do danas nije se niti inicirao niti organizovao niti predložio bilo kakav datum za rješavanje tog problema“, kazao je Anđušić.

To, kako je rekao, na najbolji način govori o ozbiljnosti funkcionisanja parlamentarne većine.

„U svakom slučaju, što se nas tiče spremni smo za takvu vrstu dijaloga, ali lopta je u dvorištu Vlade i parlamentarne većine“, poručio je Anđušić.

Na pitanje novinara da li imaju informacije o sastanku koji bi trebalo da se održi 29. aprila, on je odgovorio da nemaju tačan datum.

„Mi ga čekamo sve ovo vrijeme, kao i ostali što ga čekaju“, naveo je Anđušić.

