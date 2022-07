Adžić: O istom dokumentu ne može se dva puta glasati

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore podržala je Predlog Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), i o tekstu koji se u petak našao pred ministrima ne može se dva puta glasati, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je za Televiziju Vijesti rekao da je premijer Dritan Abazović najavio da je već od ponedeljka spreman da sjedne sa svima i da razgovara.

„Ali, o ovom dokumentu koji je juče usvojen ne može se više glasati. Mogli bi možda o nekom drugom”, rekao je Adžić.

On je pojasnio da propisi koji regulišu rad Vlade ne poznaju kvalifikovanu većinu za odlučivanje, kao što je to na primjer slučaj sa Skupštinom kada se zahtijeva dvotrećinska ili tropetinska većina prilikom glasanja o određenim pitanjima.

“To je nešto što je ostalo kao otvoreno pitanje u ovom političkom kontekstu, da li je to stvar dogovora da se takve odluke donose kvalifikovanom većinom, Vlada ne poznaje donošenje odluka kvalifikovanom većinom, jer taj broj nije dogovoren kao što je to slučaj sa Skupštinom”, kazao je Adžić.

On je rekao da je najviše nedoumica imao oko teksta Preambule, kojom se između ostalog priznaje prisutnost Hrišćanske crkve na prostoru Crne Gore od 1220. godine.

“Jesam najviše suzdržan po pitanju te Preambule, i mislim da je mogla da bude značajno drugačija, ali želim da poručim građanima je da Preambula nema pravno dejstvo i to je najbitnije”, istakao je Adžić.

Adžić je jedan od 13 članova Vlade koji su na jučerašnjoj sjednici glasali za potpisivanje Temeljnog ugovora, dok je pet ministara izuzelo mišljenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS