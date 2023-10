Abazović: Nijesmo se sastali sa Spajićem

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA nije imao sastanak sa mandatarom za sastav nove vlade Milojkom Spajićem, rekao je premijer Dritan Abazović dodajući da na sastanku ne insistiraju kao i da svako ima pravo da bira svoje partnere.

Abazović je novinarima, nakon Samita Berlinskog procesa u Tirani, kazao da je URA partija koja baštini dijalog kao stvar političke kulture, kao i da su spremni da razgovaraju sa svima, bez obzira da li će to voditi dogovorima ili ne.

“Ako bude potrebe za tim razgovorom, mi smo tu. Ako ne, kao što smo i ranije rekli, spremni smo da napravimo primopredaju”, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, najvažnije je kojim putem Crna Gora ide.

“Nijesam siguran da je ovaj put kojim su krenuli najbolji put, ali ćemo apsolutno poštovati volju većine poslanika”, rekao je Abazović.

On je rekao da je današnji samit Berlinskog procesa bio vrlo uspješan.

“Tačno je, imamo nedoumice i možda neslaganja kao regija, ali Berlinski proces se prvi put održava u regionu i mislim da je Albanija postavila veliki zadatak svim drugim državama aspirantima da nešto slično organizujemo i kod nas”, naveo je Abazović.

On je rekao da su lideri EU danas došli u Tiranu pa da lideri regiona na neki način osjećaju podršku ali i moraju da isporuče rezultate.

Komentarišući izjave da će države Zapadnog Balkana biti primljene u Evropsku uniju (EU) do 2030. godine, Abazović je kazao da Crnoj Gori ta godina zvuči daleko.

“Mi vjerujemo da naše obaveze možemo da završimo dosta ranije. Naravno, svako proširenje je politička odluka i zavisiće od volje članica EU, a ne od onoga šta je neka država uradila. Nadam se da je sada volja na našoj strani, mislim na cijeli region”, rekao je Abazović.

On je kazao i da se nada da će Kosovo i Srbija naći zajednički jezik jer trenutna situacija opterećuje sve, a ne samo te dvije države.

“Mi možemo svojom balkanskom tvrdoglavošću da idemo u konflikt, ali to ničemu ne vodi. Na kraju se dogovor mora postići za stolom. Zato je bolje da dvije strane sjednu što prije, a ne da se uzaludno troši vrijeme”, naveo je Abazović.

On je pozvao obije strane na dijalog i pronalazak održivih rješenja.

“Tenzičnost, eskalacija, konflikti su nešto što treba da ostavimo iza nas i da gradimo potpuno drugačiju budućnost sa mnogo više zajedništva, solidarnosti i spremnosti da jedini druge ne gledamo kao neprijatelje već kao nekoga ko nam je geografski i na svaki drugi način najbliži”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS