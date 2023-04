Abazović: Milatović da stavi van snage odluku o raspisivanju izbora

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović trebalo da stavi van snage odluku aktuelnog šefa države Mila Đukanovića o raspisivanju izbora, smatra premijer Dritan Abazović.

On je u intervjuu Televiziji Prva kazao da bi Milatović, sa ostalim političkim akterima, trebalo da donese odluku o novom datumu izbora.

„Milatović bi trebalo da okupi sve političke aktere i da zajedno odrede novi datum izbora. To može biti i kraj juna, prije sezone”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, poenta je da datum izbora zajednički odrede „legitimni predsjednik i legitimni poslanici“.

Abazović je kazao da je neprihvatljivo da Đukanović raspušta parlament.

“Nije dobro da dopustimo da Đukanović na ovakav način daje otkaz poslanicima, to je neprihvatljivo”, istakao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS