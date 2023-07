Abazović: Izgradnjom galerije u Sokolovini biće riješen ogroman problem

Podgorica, (MINA) – Izgradnjom galerije u mjestu Sokolovina, gdje se često dešavaju odroni, biće riješen ogroman problem na magistralnom putu Mojkovac – Đurđevića Tara, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, sa predsjednikom i potpredsjednikom Opštine Mojkovac, Veskom Delićem i Ivanom Ašaninom, i direktorom Uprave za saobraćaj Radomirom Vuksanovićem, danas obišao taj lokalitet, čime je najavljen početak radova.

Abazović je rekao da nakon izgradnje galerije to više neće biti opasna dionica, već će se normalno saobraćati.

On je naveo da magistralni put Mojkovac – Đurđevića Tara, osim za lokalno stanovništvo, ima i veliki turistički značaj, posebno za rafting turizam.

Prema njegovim riječima, radovi će tokom ljeta biti organizovani tako da ne ometaju turističku sezonu, a od septembra kreću mnogo dinamičnije.

„Nadamo se da će ovo biti rješenje da trajno obezbijedimo da ovaj put normalno funkcioniše”, kazao je Abazović.

Delić je istakao da će se izgradnjom galerije u Sokolovini riješiti višedecenijski problem tog kraja.

On je dodao da će se u nekoliko narednih godina vidjeti koliko je bilo opravdano investirati u taj projekat i koliki je problem riješen.

Vukasanović je kazao da je vrijednost projekta nešto preko deset miliona EUR.

„Predviđena je izgradnje četiri galerije dužine 330 metara. Izvođač radova je kompanija Intermost iz Podgorice”, rekao je Vuksanović.

Kako je saopšteno iz Vlade, projekat je uradila firma Civil Engineer iz Podgorice.

Navodi se da rekonstrukcija predmetne dionice podrazumjeva izmjenu postojeće geometrije u situacionom planu u cilju poboljšanja bezbjednosti i sigurnosti saobraćaja.

Iz Vlade su podsjetili da je početkom godine došlo do obrušavanja veće količine materijala, zbog čega je bio obustavljen saobraćaj do ljetnje turističke sezone.

„Uprava za saobraćaj je uradila hitnu intervenciju, koja je obezbijedila minimun bezbjednog odvijanja saobraćaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, paralelno s tim, raspisan tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača na osnovu projekta trajne sanacije.

„Nakon sprovedenih procedura, potpisan je ugovor sa izvođačem, kompanijom Intermost. Rok za izvođenje radova je godinu, a ugovorena vrijednost radova 10,58 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

