Poraz SC Derbija u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Beogradu od Crvene zvezde 94:76, u utakmici pretposljednjeg, 25. kola Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim, finalista prošle sezone, upisao je 21. trijumf i obezbijedio prvo mjesto u ligaškom dijelu šampionata.

SC Derbi, kolo prije kraja, zauzima osmo mjesto i ima isti broj pobjeda kao Split, ali i bolji međusobni skor.

U Beogradu je zabilježio 14. poraz ove sezone.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost (30:18), koja je u 12. minutu već iznosila i 18 poena (36:18).

Sredinom posljednje četvrtine Beograđani su imali prednost od 30 poena (92:62), što je bila i najveća razlika na meču.

Crvenu zvezdu do trijumfa je predvodio Nemanja Nedović sa 16 poena i osam asistencija, dok su Džoel Bolomboj i Adam Hanga upisali po 15 poena.

Kod Barana najefikasniji je bio Emir Hadžibegović sa 15 poena, jedan manje je postigao David Mirković, a dvocifren je bio još i Igor Drobnjak sa 12 koševa.

Poraz je juče doživjela i Budućnost, koja je u Podgorici izgubila od Partizana 89:83, dok je Mornar dan ranije slavio protiv Borca 80:78.

