Pobjeda Mladosti u Budvi

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve poraženi su večeras pred svojim navijačima od Mladosti iz Zagreba 3:1 (22:25, 26:24, 25:20 i 25:20), u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crnogorski šampion dobio je prvi set, dok je u drugom do samog finiša bio u igri.

Mladost je dobila drugi, a onda i naredna dva za pobjedu, nakon 113 minuta igre.

Najefikasniji igrač meča bio je upravo Vojin Ćaćić sa 22 poena, a dvocifreni u timu Budve još MIloš Ćulafić sa 16 i Balša Radunović sa 13.

U redovima Mladosti po 15 poena Đorđa Jovovića i Stipe Perića.

Revanš utakmica na programu je 26. septembra u Zagrebu.

Ukoliko crnogorski šampion bude uspješniji u drugom kolu igraće sa pobjednikom dvomeča u kojem se sastaju mađarski Kapošvar i austrijski Hipo Tirol.

U slučaju da ispadne u prvom kolu Lige šampiona, Budva će igrati u prvom kolu CEV kupa protiv finske Valepa Sastamale.

