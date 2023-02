Kovinić u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Lionu.

Ona je danas u drugom kolu pobijedila Mađaricu Anu Bondar 2:1, po setovima 4:6, 6:2 i 6:3.

Do pobjede i osam najboljih došla je nakon dva sata i 11 minuta igre.

Kovinić, sedmi nosilac u Lionu, na startu turnira eliminisala je Viktoriju Golubić iz Švajcarske 2:0 (6:1 i 6:4).

Ona će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanke Eliše Paks, koja je u drugom kolu eliminisala četvrtog nosioca, Hrvaticu Petru Martić 2:1 (2:6, 7:5 i 6:2).

Nagradni fond turnira iznosi 225 hiljada EUR.

