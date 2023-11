Kompletiran Upravni odbor Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Direktor kompanije Hidroenergija Ranko Radović i predstavnik Master inženjeringa Igor Ivanović novi su članovi Upravnog odbora Ženskog rukometnog kluba Budućnost Bemaks, čime je kompletirano to tijelo podgoričkog kluba.

Kako je saopšteno, Radović i Ivanović imenovani su za te pozicije na predlog predsjednika Upravnog odbora Ivana Ubovića.

“Novi članovi Upravnog odbora su predstavnici kompanija koje su u sponzorskom pulu kluba”, navodi se u saopštenju Budućnost Bemaksa.

Za članove Upravnog odbora, na sjednici Skupštine koja je održana 30. oktobra, pored Ubovića, imenovani su Katarina Bulatović, Miodrag Ivanović, Ivan Jovetić i Ivona Pavićević iz reda aktuelnih igračica.

