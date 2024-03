Kadeti poraženi i u drugom meču

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Sjeverne Makedonije 32:28, u drugom prijateljskom duelu u okviru EHF sedmice.

Crnogorska selekcija izgubila je i jučerašnji prvi međusobni duel (28:20).

U selekciji koju sa klupe predvodi trener Filip Popović najefikasniji su bili Petar Radojičić i Dražen Peruničić sa po sedam, dok je Dario Maslovar postigao četiri gola.

Crnogorskoj reprezentaciji dueli sa Sjevernom Makedonijom u sklopu su priprema za Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina, koje će u avgustu biti odigrano u Podgorici.

