EHF – Rudar slavio u Solunu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Rudara pobijedile su danas u Solunu grčku ekipu AESH Pilea 29:28 (16:14), u prvom meču trećeg kola EHF Evropskog kupa.

Ekipu, koja predstavlja filijalu Budućnost Bemaksa,

do pobjede vodile su Nikolina Marković i Anđela Milošević sa po sedam, dok je gol manje dodala Dunja Radević.

U grčkoj ekipi najbolja je bila Atina Kostopulu sa sedam pogodaka.

Solun će, dogovorom dva kluba, biti domaćin i sjutrašnjeg revanša (13.00).

Rudar je u drugom kolu, u debiju na međunarodnoj sceni, sa dva trijumfa eliminisao slovenačku Litiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS